Инвесторы построят 95 соцобъектов в Москве до 2031 года

По его словам, большинство из них сейчас проектируются, сроки их сдачи — от 2023 до 2031 года. Сейчас уже сданы в эксплуатацию два объекта — детсад на 150 мест в Западном Дегунине (САО) и школа на 900 учеников в Москворечье-Сабурове (ЮАО).

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в этом году также примет воспитанников дошкольное образовательное учреждение на 215 мест в Останкинском районе (СВАО). Всего же, по ее словам, в городе появятся 52 детских сада, 41 школа и 2 поликлиники для более 10000 дошкольников и порядка 24000 школьников, а поликлиники смогут посещать 520 человек в смену.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что инвесторы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры Москвы. При проектировании новых кварталов, подчеркнул он, предполагается, что инвестор построит не только жилье, но и социальные учреждения. Вложения в развитие социальной инфраструктуры только в этом году составили порядка 92 млрд рублей, заявил Ефимов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, подобные договоры с застройщиками стали заключаться летом 2021 года.

