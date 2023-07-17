Инвесторы построят 95 соцобъектов в Москве до 2031 года
Московские инвесторы заключили с Москомстройинвестом 53 договора участия в развитии социальной и транспортной инфраструктуры в рамках жилых проектов. Согласно им, они обязаны передать столице 95 соцобъектов на почти 34 600 мест. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, большинство из них сейчас проектируются, сроки их сдачи — от 2023 до 2031 года. Сейчас уже сданы в эксплуатацию два объекта — детсад на 150 мест в Западном Дегунине (САО) и школа на 900 учеников в Москворечье-Сабурове (ЮАО).
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в этом году также примет воспитанников дошкольное образовательное учреждение на 215 мест в Останкинском районе (СВАО). Всего же, по ее словам, в городе появятся 52 детских сада, 41 школа и 2 поликлиники для более 10000 дошкольников и порядка 24000 школьников, а поликлиники смогут посещать 520 человек в смену.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что инвесторы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры Москвы. При проектировании новых кварталов, подчеркнул он, предполагается, что инвестор построит не только жилье, но и социальные учреждения. Вложения в развитие социальной инфраструктуры только в этом году составили порядка 92 млрд рублей, заявил Ефимов.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, подобные договоры с застройщиками стали заключаться летом 2021 года.
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