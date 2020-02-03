Инвестиционный форум в Сочи переносят из-за коронавируса

Документ подписан главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Новые сроки форума будут определены позднее. В частности, в распоряжении отмечается, что организационный комитет мероприятия должен предоставить предложения о возможных новых датах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число зараженных превысило 17 тысяч, 361 человек скончался.

