Инвестиции в наклейки: Виртуальные предметы в Counter-Strike подорожали в 200 раз
Рекордная сделка по продаже внутриигрового предмета составила миллион долларов, рассказал НСН Михаил Пименов.
Игроки действительно используют внутриигровые предметы для инвестиций, потому что некоторые из них с годами дорожают в сотни раз, сказал в эфире НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Инвестиции в виртуальные предметы, известные как «скины», в игре Counter-Strike 2 оказались более привлекательными для инвесторов, чем вложения в золото или биткоины, передает РБК. Согласно публикации, коэффициент Шарпа, который измеряет эффективность инвестиционного портфеля, у скинов составляет 0,34. Это превосходит аналогичные показатели для американского фондового рынка (0,25), биткоина (0,21) и золота (0,12). Финансовая доходность от таких активов достигает приблизительно 3,42% в месяц, что в годовом исчислении составляет 41%. Пименов подтвердил тенденцию на использование внутриигровых предметов в качестве инвестиций.
«Counter-Strike сейчас действительно используется как инструмент инвестиций. Это уже довольно проверенная история, потому что мы можем наблюдать, как наиболее распространенные кейсы, попадающиеся игрокам, подорожали за несколько лет в 200 раз. Кроме того, внешнее оформление внутриигрового оружия (скин) также дорожает со временем – некоторые в 40 раз, некоторые еще больше. Рекордная сделка по таким предметам составила миллион долларов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, случаи мошенничества присутствуют и в Counter-Strike, однако зачастую они связано лишь со взломом аккаунта.
«Этот рынок растет, становится все больше игроков, растет популярность киберспорта в целом. В 2023 году один из ведущих разработчиков и издателей видеоигр в мире компания Valve (сервис цифровой дистрибуции игр и программного обеспечения Steam, компьютерные игры и серии Half-Life, Portal, Counter-Strike, Left 4 Dead, Team Fortress 2 и Dota 2 – прим. НСН) заработала 980 миллионов долларов только на продаже кейсов и ключей для их открытия. По данным 2023 года, общий оборот по CS за все время составил почти семь миллиардов долларов. Говоря о мошенничестве, основные риски в этой сфере связаны со взломом аккаунта. Возвращение аккаунта и уж тем более обращение в суд - это все довольно длительный процесс, за который все средства с аккаунт уже выведут», - заключил эксперт.
Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко рассказал НСН, что учитывая масштабы разработчика Rockstar Games и их амбиции, вложенные в создание Grand Theft Auto (GTA) VI два миллиарда долларов являются астрономической, но оправданной суммой, ведь это будет не просто игра, а новый эталон для всей видеоигровой индустрии.
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