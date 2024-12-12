Пойдут в обход: К чему приведет идентификация геймеров через «Госуслуги»
Михаил Пименов заявил НСН, что в России есть техническая возможность идентифицировать всех игроков через «Госуслуги».
Идентификация геймеров через «Госуслуги» требует доработки, так как это может привести к «обходным путям», рассказал НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
В Госдуму внесут законопроект, обязывающий распространителей (издателей) видеоигр идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги», пишет «Коммерсант». Также онлайн-магазины должны будут информировать пользователей о содержании видеоигр – предупреждать, что игра содержит «бранные слова», изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения, что ее отдельные элементы могут вызвать «страх, ужас или панику».
«Технически это будет реализовано через «Госуслуги», это не так сложно в реализации. Тут больше вопросов в целом в реализации этого закона, будут ли внесены какие-то изменения. В целом он направлен на то, чтобы контролировать содержание контента в играх. Идентификация пользователей нужна, чтобы понимать, какие именно люди употребляют конкретный контент. В маркировку же входят и возрастные ограничения», - объяснил он.
По его словам, геймеры смогут найти обходные пути, а крупным игрокам рынка будет невыгодно задерживать релизы.
«Многие играют нелегально, скачивают игры неофициально, пользуются площадками, которые ничего не маркируют. Это та регуляция рынка, которая ожидалась уже давно. Геймеры всегда смогут найти обходные пути, большая часть разработчиков, особенно иностранные, не факт, что захотят соблюдать эти правила. Это однозначно растянет сроки по релизам игр, проверки будут занимать время. Похожую картину мы можем наблюдать с Китаем, там уже есть идентификация, там довольно жесткая цензура контента в играх. У нас ключевыми игроками рынка не было обсуждения, но предполагается, что будет создан экспертный совет. Пока не очень понятно, кто будет принимать решения о контенте и так далее», - заключил собеседник НСН.
Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее заявила, что на компьютерные игры, распространяющиеся в России, необходимо выдавать прокатные удостоверения по аналогии с фильмами, передает «Радиоточка НСН».
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