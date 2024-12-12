Пойдут в обход: К чему приведет идентификация геймеров через «Госуслуги»

Идентификация геймеров через «Госуслуги» требует доработки, так как это может привести к «обходным путям», рассказал НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

В Госдуму внесут законопроект, обязывающий распространителей (издателей) видеоигр идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги», пишет «Коммерсант». Также онлайн-магазины должны будут информировать пользователей о содержании видеоигр – предупреждать, что игра содержит «бранные слова», изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения, что ее отдельные элементы могут вызвать «страх, ужас или панику».