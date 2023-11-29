«Инвестиции в будущее»: Эксперты об адаптации к изменениям климата в регионах

В Москве прошел ежегодный форум «Климатические диалоги», который организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 24 ноября в рамках форума состоялась профильная дискуссия «Климатические риски. Адаптация управления».

Основные направления развития с учётом климатических изменений включены в Климатическую доктрину РФ, подписанную этой осенью Президентом РФ.

В документе содержатся конкретные показатели, в том числе по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Также в нем отражены планы по повышению энергетической эффективности всех отраслей.

«Рассматривая климат как систему, а не только как комплекс погодных мер реагирования, Москва выработала свои подходы. За 10 лет столица прошла огромный путь по адаптации к климатическим изменениям, была принята программа энергоэффективного развития. Как результат: треть Москвы сегодня живет в безуглеродном городе за счет экономии топлива на ТЭЦ», — рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения НИУ МЭИ, профессор, доктор технических наук Евгений Гашо.

По словам эксперта, столица готова делиться опытом и брать в работу новые практики.

О мероприятиях адаптации в Стройкомплексе Москвы рассказала начальник отдела управления научно-технического обеспечения развития строительной отрасли Департамента градостроительной политики Светлана Марченкова.

«Это развитие нормативно-технической базы, была разработана современная база климатических данных. Это открытый ресурс для использования всеми заинтересованными организациями», — сообщила Марченкова.

Ещё одно направление — достижение высокого уровня энергоэффективности объектов жилищного строительства. Так, при реализации программы реновации повышается уровень теплозащиты наружных систем, проводится теплоизоляция внутренних систем, устанавливаются автоматические счетчики, энергосберегающие лифты. «В Москве с 2022 года класс энергоэффективности А (очень высокий) и выше присвоен более 240 многоквартирным жилым домам», — сказала Светлана Марченкова.

«Для снижения рисков в Москве разработан план адаптации. Предусмотрены мероприятия по адаптации, по информационно-научной деятельности», - отметила руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова. По ее словам, при расчете климатических рисков учитываются экологические затраты, в том числе во время аварийных ситуаций. Все эти риски власти регионов включают в планы по адаптации.

В свою очередь, первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Татьяна Радченко обратила внимание, что при адаптации в регионах нередко встречается ряд трудностей.

«Сегодня регионы проводят политику по снижению воздействия на изменение климата. Региональные кадастры парниковых газов — это основа для формирования дальнейшей стратегии. Такие кадастры в регионах практически не представлены, либо их качество страдает. Есть проблема и с расчетами того, когда мы достигнем углеродной нейтральности. Что касается климатических целей, например по снижению выбросов, то нет единой методики, которая позволяла бы рассчитывать результаты. Нередко регионы переходят на газомоторное топливо, но даже не оценивают влияние такого перехода», — объяснила Татьяна Радченко.

Об эксперименте по квотированию рынка углеродных единиц в Сахалинской области напомнила генеральный директор АО «Контур» Оксана Гогунская.

«В 2028 году будет принято решение о распространении эксперимента на другие регионы. Он как раз стимулирует регион проводить инвентаризацию выбросов парниковых газов, устанавливать регулирование», — рассказала она. — Рынок – это то, что может стимулировать инвесторов проводить климатические проекты в регионах. Мероприятия, которые проводят компании, добровольные. Но речь идет об инвестициях в будущее».

Форум «Климатические диалоги» является крупной экспертной дискуссионной площадкой. В этом году он проводился в Москве 23-24 ноября. В форуме приняли участие более 600 гостей, были представлены свыше 35 российских регионов.

