Против водителя упавшего в Мойку автобуса возбудили дело о фиктивной регистрации
В отношении водителя пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
По информации ведомства, в феврале-марте текущего года Рахматшох Курбонов в принадлежащей ему квартире осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 граждан. За это мужчина получал денежное вознаграждение.
Возбуждено уголовное дело по статье 322.3. УК РФ. Также следователи проверяют другие возможные факты нарушения миграционного законодательства.
Октябрьский районный суд Петербурга 12 мая отправил Курбонова под арест до 9 июля. В результате падения автобуса в Мойку погибли семь человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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