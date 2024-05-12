Мэрия Белгорода опровергла сообщения об эвакуации жителей
Власти Белгорода назвали фейком сообщения об эвакуации жителей города после якобы массовых жертв при обрушении дома.
«В Сети появился фейк - губернатор Вячеслав Гладков объявил по радио об эвакуации жителей Белгорода после массовых жертв в результате обрушения дома», - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
По данным властей города, злоумышленники пытались подделать голос Гладкова и разослали ролик по пабликам. В мэрии призвали доверять только официальным источникам информации.
Белгород 12 мая подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали 19 человек. Повреждено 62 квартиры и 11 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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