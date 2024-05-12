СМИ: Косово с 13 мая откажется от финансовых операций в сербских динарах

Власти непризнанной республики Косово с 13 мая откажутся от проведения финансовых операций в национальной валюте Сербии, пишет газета Politika.

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По информации издания, Приштина взамен сербского динара намерена использовать евро. Дискуссии Косова и Сербии по этому вопросу состоятся в начале следующей недели в Брюсселе.

«Валюты, отличные от евро, могут использоваться только для хранения средств в физической форме или на банковских счетах, для осуществления международных платежей и для деятельности в валюте», - говорится в сообщении.

В апреле ПАСЕ рекомендовала пригласить Косово стать членом Совета Европы. До этого президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» страны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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