Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

Из-под завалов частично обрушившегося многоквартирного дома в Белгороде достали двух погибших, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Мэрия Белгорода опровергла сообщения об эвакуации жителей

«Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет», - сообщил глава региона.

По его словам, под завалами могут оставаться люди. Делается все возможное, чтобы спасти их жизни, добавил Гладков.

В Белгороде 12 мая в результате обстрела со стороны Украины обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Пострадали 19 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Колядин
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