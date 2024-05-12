Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

«Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет», - сообщил глава региона.

По его словам, под завалами могут оставаться люди. Делается все возможное, чтобы спасти их жизни, добавил Гладков.

В Белгороде 12 мая в результате обстрела со стороны Украины обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Пострадали 19 человек, передает «Радиоточка НСН».

