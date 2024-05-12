Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших
12 мая 202417:45
Из-под завалов частично обрушившегося многоквартирного дома в Белгороде достали двух погибших, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет», - сообщил глава региона.
По его словам, под завалами могут оставаться люди. Делается все возможное, чтобы спасти их жизни, добавил Гладков.
В Белгороде 12 мая в результате обстрела со стороны Украины обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Пострадали 19 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru