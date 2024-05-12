В Астрахани еще три человека умерли от отравления наркотиками
Еще три человека скончались после отравления наркотиками в Астрахани, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следствие полагает, что смерти трех мужчин в возрасте от 25 до 37 лет наступили с 9 по 11 мая. Все они употребляли неизвестные вещества.
По подозрению в распространении наркотиков задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. По данным Следственного комитета, у одного из пострадавших обнаружили метадон.
Ранее стало известно о пяти погибших от отравления неизвестным веществом в Астрахани. Еще 14 человек были госпитализированы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru