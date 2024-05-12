В Астрахани еще три человека умерли от отравления наркотиками

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следствие полагает, что смерти трех мужчин в возрасте от 25 до 37 лет наступили с 9 по 11 мая. Все они употребляли неизвестные вещества.

По подозрению в распространении наркотиков задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. По данным Следственного комитета, у одного из пострадавших обнаружили метадон.

Ранее стало известно о пяти погибших от отравления неизвестным веществом в Астрахани. Еще 14 человек были госпитализированы, передает «Радиоточка НСН».

