На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6
На территории Усть-Камчатского района произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщил региональный главк МЧС.
«Эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского муниципального района, в 30 километрах юго-восточнее поселка Ключи», - отметили в ведомстве.
Очаг подземных толчков располагался на глубине 143 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне у берегов Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 278 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru