На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6

На территории Усть-Камчатского района произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщил региональный главк МЧС.

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

«Эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского муниципального района, в 30 километрах юго-восточнее поселка Ключи», - отметили в ведомстве.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 143 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне у берегов Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 278 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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