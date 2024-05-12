В районе Симферополя сбили украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотный летательный аппарат в районе Симферополя, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», - написал глава региона.
Аксенов попросил соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В воскресенье около 13:30 мск силы ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области. Ранее в регионе уничтожили шесть ракет «Точка-У» и шесть снарядов реактивных систем залпового огня «Вампир» и «Ольха», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru