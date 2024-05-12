Комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры членов правительства

Комитеты Госдумы одобрили предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры членов правительства, заявил вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

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«Все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», - цитирует парламентария РИА Новости.

В частности, поддержана кандидатура Дениса Мантурова на должность первого заместителя председателя правительства, а также кандидатуры вице-премьеров и министров. Руководителей Минобороны, МВД, ФСБ, Минюста, МЧС и МИД назначит президент после консультаций с правительством. Они начнутся в понедельник, 13 мая.

Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем кабинета министров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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