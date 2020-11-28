Инвалидам упростили порядок оформления
Россиянам для оформления инвалидности больше не потребуется повторное обращаться в поликлинику для уточнения направления по итогам медицинских обследований. Соответствующее постановление, которое упрощает процедуру оформления инвалидности, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Раньше, если в направлении был указан неполный объём медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам (...) специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Если в направлении будут обнаружены недочеты, документ вернут в поликлинику на доработку в течение трех дней. В доработанном виде направление отправят в бюро медико-социальной экспертизы максимум еще через 14 дней, поясняет RT.
Новые правила начнут действовать сразу после отмены временного порядка оформления инвалидности, введённого на фоне пандемии коронавируса.
Напомним, заочное оформление инвалидности в режиме введено в России в апреле. Кроме того, возможно автоматическое продление ранее установленной инвалидности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 100 / сут.
Умерли
39 068+510 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+27 296 / сут.
- Дзюбе возвратили капитанскую повязку в «Зените»
- Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году
- В России могут появиться собственные видеохостинги на фоне цензуры YouTube
- Правительство РФ выделило деньги на допвыплаты медикам за борьбу с COVID
- Инвалидам упростили порядок оформления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru