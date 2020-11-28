Инвалидам упростили порядок оформления

«Раньше, если в направлении был указан неполный объём медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам (...) специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Если в направлении будут обнаружены недочеты, документ вернут в поликлинику на доработку в течение трех дней. В доработанном виде направление отправят в бюро медико-социальной экспертизы максимум еще через 14 дней, поясняет RT.

Новые правила начнут действовать сразу после отмены временного порядка оформления инвалидности, введённого на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, заочное оформление инвалидности в режиме введено в России в апреле. Кроме того, возможно автоматическое продление ранее установленной инвалидности.

