Собянин упростил порядок получения госуслуг для инвалидов

Власти российской столицы упрощают процесс получения государственных услуг инвалидами. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства города.

Отныне, москвичи избавлены от обязанности представлять сведения о наличии у них инвалидности для получения соответствующих госуслуг и мер поддержки. Речь идёт о льготах по оплате телефонной связи, оформлении денежных пособий семьям с детьми и доплат к пенсиям, предоставлении технических средств реабилитации и других составляющих помощи.

Статуса инвалида теперь будет подтверждаться органами исполнительной власти без участия заявителя в онлайн-формате с помощью государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

Ранее стало известно, что с 1 июля людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, не требуется также оформлять парковочные разрешения для специальных инвалидных мест остановки автомобилей. Все данные также занесены в Федеральный реестр инвалидов.

По всем вопросам внесения или изменения сведений о транспортном средстве в этой базе данных можно обратиться в Пенсионный фонд России. По вопросам парковок следует звонить в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номерам: +7 (495)539-54-54 или 3210. Ещё один вариант - заполнить элктронное обращение на портале.

