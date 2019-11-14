«Интурист» из английского превратился в турецкий, не поменяв хозяина
Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков рассказал НСН, что стоит за продажей крупного российского оператора.
Британская фирма Thomas Cook продала туроператора «Интурист» турецкой компании Anex Tour, сообщает издание «Коммерсант». В пресс-службе «Интуриста» заявили «Интерфаксу», что «процесс еще не закончен», официальное заявление будет сделано после согласования всех деталей.
Среди основных направлений бизнеса туроператора Anex Tour называются въездной туризм и поездки в Турцию. Компания была основана в 1929 году.
Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН пояснил, что для «Интуриста» эта сделка почти не имеет значения.
«Это не повлияет на наш туристический рынок, ни на цены. Anex Tour достаточно мощная компания. Её оборот больше, чем у «Интуриста» как по въездному, так и по выездному сектору. Но, насколько я знаю, совладелец Anex Tour является миноритарием в Thomas Cook. Это скорее внутренние дела, чем воздействие на российский рынок. Там просто права переходят от одного совладельца к другому», - пояснил Песков.
Ранее замгендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин рассказал в эфире НСН, что туристический поток в Крым с открытием железнодорожного движения вырастет. Предполагается, что недозагруженный запад полуострова будет заполнен.
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