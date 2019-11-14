«Интурист» из английского превратился в турецкий, не поменяв хозяина

Британская фирма Thomas Cook продала туроператора «Интурист» турецкой компании Anex Tour, сообщает издание «Коммерсант». В пресс-службе «Интуриста» заявили «Интерфаксу», что «процесс еще не закончен», официальное заявление будет сделано после согласования всех деталей.

Среди основных направлений бизнеса туроператора Anex Tour называются въездной туризм и поездки в Турцию. Компания была основана в 1929 году.

Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН пояснил, что для «Интуриста» эта сделка почти не имеет значения.