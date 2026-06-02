Фуршет, а не взятка: Экзаменаторов призвали не ждать дорогих застолий от студентов
Традицию, при которой студенты накрывают столы экзаменационной комиссии в знак благодарности, не стоит превращать в обязаловку, заявила НСН Ирина Волынец.
Не стоит запрещать студентам накрывать столы для преподавателей в знак признательности, одна важно, чтобы пожелания экзаменационных комиссий не приобретали масштабов взятки, сказала в беседе с НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
За последние полтора года цены на застолье для преподавателей в вузах выросли минимум на 30%, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на руководителя кейтерингового московского агентства. Средняя цена по Москве на экзаменационное застолье для преподавателей составила 70 тысяч рублей, включая декор, сервировку и напитки. При этом студенты отмечают, что в списке пожеланий от преподавателей нередко можно встретить премиальный алкоголь, дорогие цветы и морепродукты. Волынец заявила, что преподаватели не должны предъявлять зашкаливающих требований.
«Это неофициальное мероприятие, когда студенты собирают на столы, существует с советских времен. Студентам, которые хотят так отблагодарить преподавателей, нельзя запрещать это делать. Но вводить это в обязаловку, от которой зависят оценки, недопустимо. Если будет принят официальный запрет, его тоже смогут обойти. Когда все огульно запрещается, ничего хорошего в этом тоже нет. Хотелось бы, чтобы у людей сохранились добрые человеческие отношения со взаимоуважением. Когда традиция приобретает такие масштабы, что все больше похоже на взятку, то это запрещено. Важно, чтобы преподаватели не выдвигали зашкаливающие требования. Одно дело попить чай с бутербродами, другое дело, когда на стол ставят дорогие продукты, алкоголь», - сказала она.
Как подчеркнула собеседница НСН, подобная практика не должна быть угрозой для семейного бюджета.
«Это может быть очень накладно и в конечном итоге ложится на плечи родителей студентов. Образование платное, дорожает каждый год, плюс эти поборы в школе и в вузе. Ребенок становится просто непозволительной роскошью. Ребенок остается ребенком, пока находится на иждивении родителей, это касается и студентов-очников. А что, если семья многодетная? Поэтому к этой традиции много вопросов. Невозможно все прописать в законе. Но если есть перекосы на местах и их много, конечно, изменения в законодательстве, наложения ограничений – вынужденная мера», - отметила Волынец.
Ранее предварительный мониторинг цен Минобрнауки показал, что стоимость обучения в высших учебных заведениях России в 2026 году повысилась на 10,7%, напоминает «Радиоточка НСН».
