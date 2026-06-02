За последние полтора года цены на застолье для преподавателей в вузах выросли минимум на 30%, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на руководителя кейтерингового московского агентства. Средняя цена по Москве на экзаменационное застолье для преподавателей составила 70 тысяч рублей, включая декор, сервировку и напитки. При этом студенты отмечают, что в списке пожеланий от преподавателей нередко можно встретить премиальный алкоголь, дорогие цветы и морепродукты. Волынец заявила, что преподаватели не должны предъявлять зашкаливающих требований.

«Это неофициальное мероприятие, когда студенты собирают на столы, существует с советских времен. Студентам, которые хотят так отблагодарить преподавателей, нельзя запрещать это делать. Но вводить это в обязаловку, от которой зависят оценки, недопустимо. Если будет принят официальный запрет, его тоже смогут обойти. Когда все огульно запрещается, ничего хорошего в этом тоже нет. Хотелось бы, чтобы у людей сохранились добрые человеческие отношения со взаимоуважением. Когда традиция приобретает такие масштабы, что все больше похоже на взятку, то это запрещено. Важно, чтобы преподаватели не выдвигали зашкаливающие требования. Одно дело попить чай с бутербродами, другое дело, когда на стол ставят дорогие продукты, алкоголь», - сказала она.