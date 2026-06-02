МИД РФ: Диалог Москвы и Вашингтона по устранению «раздражителей» не прекращается
Диалог России и США по теме «раздражителей» в отношениях не прекращается. Как пишет RT, об этом заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
В интервью журналу «Международная жизнь» он указал, что обсуждение ведётся «на уровне профильных экспертов на регулярной основе».
«Результаты есть... Главное – удалось стабилизировать на удовлетворительном в целом уровне функционирование загранучреждений России и США, предотвратив их фатальный сбой», - указал Гусаров.
Дипломат добавил, что «работы еще непочатый край».
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Россия и США фактически начинают выстраивать диалог заново после ухудшения отношений при предыдущих американских администрациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД РФ: Диалог Москвы и Вашингтона по устранению «раздражителей» не прекращается
- Ушаков анонсировал выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026
- Генерал Липовой заявил о шансах Харькова и Сум войти в состав России
- Спрос на винил с начала года вырос на 11%
- Россиянам назвали самые выгодные по стоимости владения автомобили
- Юрист объяснил, почему нейросетям не стоит поручать подбор персонала
- ЦСКА продлил контракт с голкипером Акинфеевым
- Путин анонсировал разработку учебного модуля «Русский язык как государственный»
- Россиянам рассказали, когда стоит досрочно гасить ипотеку
- Международная федерация фехтования вернула российским спортсменам флаг и гимн