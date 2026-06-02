МИД РФ: Диалог Москвы и Вашингтона по устранению «раздражителей» не прекращается

Диалог России и США по теме «раздражителей» в отношениях не прекращается. Как пишет RT, об этом заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

В интервью журналу «Международная жизнь» он указал, что обсуждение ведётся «на уровне профильных экспертов на регулярной основе».

«Результаты есть... Главное – удалось стабилизировать на удовлетворительном в целом уровне функционирование загранучреждений России и США, предотвратив их фатальный сбой», - указал Гусаров.

Дипломат добавил, что «работы еще непочатый край».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Россия и США фактически начинают выстраивать диалог заново после ухудшения отношений при предыдущих американских администрациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
