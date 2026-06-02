Россиянин стал первым в истории чемпионом мира по длинным нардам-блиц
Россиянин Айрат Фатыхов стал первым в истории чемпином мира по длинным нардам-блиц. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.
В ведомстве указали, что первое официальное мировое первенство в данной дисциплине прошло в Тбилиси с 29 мая по 2 июня. В нём приняли участие 150 участников из 17 стран.
Отмечается, что в 11 турах представитель Татарстана потерпел лишь одно поражение.
«В финальном матче Фатыхов встретился с грузинским спортсменом Эдуардом Назаряном и одержал победу со счетом 5:3», - указали в министерстве.
Ранее голкипер Матвей Сафонов стал единственным россиянином, дважды победившим футбольной Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
