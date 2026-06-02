Путин поддержал возрождение Пушкинского общества и установление Дня детской книги
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возрождения в стране распущенного в 1952 году Пушкинского общества. Об этом сообщает RT.
С инициативой о возрождении общества выступила советник российского лидера Елена Ямпольская, которая также предложила установить в России 26 марта День детской книги.
Она пояснила, что дата выбрана в честь праздника «Книжкины именины». Он состоялся в колонном зале Дома союзов 26 марта 1943 года - в разгар Великой Отечественной войны
«Само собой, поддержим... Дело хорошее, нужное», - отметил глава государства.
Ранее Ямпольская возмутилась обилием сленга и англицизмов в словаре русского языка РАН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
