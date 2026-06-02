Ушаков анонсировал выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026

Участие в Петербургском международном экономическом форуме в текущем году примут около 20 тысяч человек из более чем 100 стран. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИИ, «мировой беспорядок» и европейцы: Чего ждать от ПМЭФ‑2026

По его словам, впервые за много лет в число участников ПМЭФ вошла официальная делегация США.

Ушаков указал, что центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, которое пройдёт 5 июня.

«На нём с большой речью выступит наш президент Владимир Путин», - заключил он.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что ПМЭФ-2026 пройдет в условиях продолжающейся трансформации мировой экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
