Ушаков анонсировал выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026
Участие в Петербургском международном экономическом форуме в текущем году примут около 20 тысяч человек из более чем 100 стран. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, впервые за много лет в число участников ПМЭФ вошла официальная делегация США.
Ушаков указал, что центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, которое пройдёт 5 июня.
«На нём с большой речью выступит наш президент Владимир Путин», - заключил он.
Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что ПМЭФ-2026 пройдет в условиях продолжающейся трансформации мировой экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
