Интернет-омбудсмен: Запрет пользоваться Telegram — прыжок в полицейское государство

Запрет на пользование мессенджером, по мнению Мариничева, означал бы прыжок в полицейское государство, что крайне непродуктивно.

«Разговор о том, что есть блокировка, может привести к очень опасным последствиям. Если это есть блокировка сервиса, а людям можно пользоваться, то не имеет ли смысл, например, заблокировать само приложение? Единственный способ заблокировать Telegram — запретить законную инсталляцию приложения на телефоны, компьютеры и так далее. Человек не сможет законно устанавливать какое-либо приложение. А это уже прецедент, который может иметь далекие и плохие последствия. Вопрос заключается в том, как и кто это будет контролировать? Это огромный прыжок в сторону полицейского государства. Мысли в этом направлении должны пресекаться, потому что чреваты очень-очень плохими последствиями», — считает специалист.

Мариничев напомнил, что случаи с запретом чего-либо всегда приводили к взрывному росту популярности предмета.

«Информацию нужно регулировать по-другому. Запретить ее распространение невозможно, так же как слухи или сплетни. От того, что с ними борются, они становятся только крепче. Telegram из-за того, что с ним борются, становится только популярней и устойчивей. Это известно уже многие века и мы наступаем на одни и те же грабли каждый раз», — добавил омбудсмен.

Роскомнадзор блокирует Telegram с апреля 2018 года по решению суда. Ситуация возникла из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования.

