Интернет-омбудсмен: Запрет пользоваться Telegram — прыжок в полицейское государство
Дмитрий Мариничев рассказал НСН, считать ли мессенджер заблокированным, если им можно законно пользоваться.
Блокировка Telegram в России не означает запрет на пользование этим мессенджером. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, одно другому не противоречит, передает РИА Новости. Волин также отметил, что использование этого мессенджера в России считается законным.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН, что в такой формулировке есть некое противоречие, но это не означает, что таким образом государство расписалось в своей неспособности заблокировать сервис.
«Telegram как работал, так и работает. Волин прав — никто не запрещал им пользоваться, хоть и на территории РФ сервис запрещен. Противоречие существует, но это не значит, что власти расписались в своей неспособности блокировать мессенджер», — считает интернет-омбудсмен.
Запрет на пользование мессенджером, по мнению Мариничева, означал бы прыжок в полицейское государство, что крайне непродуктивно.
«Разговор о том, что есть блокировка, может привести к очень опасным последствиям. Если это есть блокировка сервиса, а людям можно пользоваться, то не имеет ли смысл, например, заблокировать само приложение? Единственный способ заблокировать Telegram — запретить законную инсталляцию приложения на телефоны, компьютеры и так далее. Человек не сможет законно устанавливать какое-либо приложение. А это уже прецедент, который может иметь далекие и плохие последствия. Вопрос заключается в том, как и кто это будет контролировать? Это огромный прыжок в сторону полицейского государства. Мысли в этом направлении должны пресекаться, потому что чреваты очень-очень плохими последствиями», — считает специалист.
Мариничев напомнил, что случаи с запретом чего-либо всегда приводили к взрывному росту популярности предмета.
«Информацию нужно регулировать по-другому. Запретить ее распространение невозможно, так же как слухи или сплетни. От того, что с ними борются, они становятся только крепче. Telegram из-за того, что с ним борются, становится только популярней и устойчивей. Это известно уже многие века и мы наступаем на одни и те же грабли каждый раз», — добавил омбудсмен.
Роскомнадзор блокирует Telegram с апреля 2018 года по решению суда. Ситуация возникла из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования.
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