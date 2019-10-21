«Посмешище и дискредитация». Интернет-омбудсмен о штрафах для Facebook и Google
Дмитрий Мариничев прокомментировал в эфире НСН инициативу о штрафах для иностранных СМИ и интернет-компаний.
В России разработали и готовятся внести в Госдуму поправки о штрафах для иностранных СМИ и интернет-компаний за нарушения российских избирательных законов. Автор инициативы — член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Депутат предложил ввести за нарушения штрафы от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или до 4% от оборота компании, сообщает «Интерфакс». По мнению Шхагошева, жесткие санкции помогут «дисциплинировать мировых медиагигантов». После единого дня голосования 8 сентября Роскомнадзор обвинил Facebook и Google в нарушении «дня тишины». Компании заявили, что не нарушают законодательства стран, где работают и что по жалобам на нарушения они проводят проверки.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН, что, как правило, крупные компании соблюдают законодательство тех государств, на территории которых они представлены.
«В большинстве своем большие компании являются законопослушными. Если рынок для них перспективный, важный, экономически обоснованный, то они будут стараться не допустить нарушения либо в случае провинности вынуждены будут оплатить штраф», — сообщил он.
Однако большая часть этих компаний не зарегистрирована на территории России и поэтому заставить их платить штраф за нарушение законодательства будет просто невозможно.
«Затея экономической палочной системы в целом понятна, но большая часть компаний не имеет никаких представительств на территории России и не ведут здесь никакой экономической деятельности. Предъявить им штраф и тем более доказать злой умысел будет довольно сложно. Им проще тогда вообще не находиться в информационном поле нашего государства», — подчеркнул омбудсмен.
Такая ситуация приведет к дискредитации государства в глазах мирового сообщества.
«Все-таки нужно взвешивать ситуацию, дабы не быть посмешищем, когда штрафы выписываются, но не оплачиваются. Это будет приводить к улыбке мирового сообщества и дискредитировать государство: штраф оно выписывает, а механизма взимания не имеет. Просто так стращать всех, что вот мы вас накажем рублем за то, что вы что-то делаете у себя там, выглядит странно», — уверен Мариничев.
Ранее в понедельник стало известно, что правительство РФ рекомендовало увеличить ограничение для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах с 20% до 50% минус одна акция. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что эксперты будут жестко отстаивать иностранное участие в значимых интернет-ресурсах.
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