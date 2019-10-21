«Посмешище и дискредитация». Интернет-омбудсмен о штрафах для Facebook и Google

В России разработали и готовятся внести в Госдуму поправки о штрафах для иностранных СМИ и интернет-компаний за нарушения российских избирательных законов. Автор инициативы — член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Депутат предложил ввести за нарушения штрафы от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или до 4% от оборота компании, сообщает «Интерфакс». По мнению Шхагошева, жесткие санкции помогут «дисциплинировать мировых медиагигантов». После единого дня голосования 8 сентября Роскомнадзор обвинил Facebook и Google в нарушении «дня тишины». Компании заявили, что не нарушают законодательства стран, где работают и что по жалобам на нарушения они проводят проверки.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН, что, как правило, крупные компании соблюдают законодательство тех государств, на территории которых они представлены.

«В большинстве своем большие компании являются законопослушными. Если рынок для них перспективный, важный, экономически обоснованный, то они будут стараться не допустить нарушения либо в случае провинности вынуждены будут оплатить штраф», — сообщил он.