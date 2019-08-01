Изолированный и неприступный. Эксперт описал военный интернет

«Если говорить о высокопроизводительных каналах связи дальнего действия, это, в основном, радиорелейные линии, это спутниковая связь, это тропосферная связь. Она позволяет покрыть практически весь земной шар. Производительность указали в этом сообщении – до 300 мегабит в секунду. Это позволяет передавать большие объемы данных. Конечно, главное среди этих данных не телевизионная картинка – это на публику. Главное – это те данные, которые используют для боевого применения систем вооружения и для систем боевого управления в режиме реального времени. Все линии связи защищены в соответствии с требованиями Минобороны, там есть разные уровни защиты: временной стойкости, гарантированной стойкости. Если мы говорим об оперативно-стратегическом звене – то там используются только каналы с защитой гарантированной стойкости. В тактическом звене, как правило, используется аппаратура защиты временной стойкости. Оборудование исключительное отечественное. При этом надо понимать, что эти каналы не имеют никаких физических средств коммутации с сетями общего доступа (Интернетом)», - заявил он.

Ранее Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош в эфире НСН рассказал, зачем в России восстанавливают воинские соединения, расформированные при Михаиле Горбачеве.

