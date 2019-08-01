Изолированный и неприступный. Эксперт описал военный интернет
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал НСН об особенностях систем связи в российской армии.
Минобороны России протестировало так называемый военный интернет. По данным «Известий», речь идет о высокозащищенной локальной беспроводной сети, которая передавала информацию на расстояние в 2000 километров на скорости 300 мегабит в секунду. В публикации отмечается, что оборудование для передачи данных развернули в течение одного часа.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в интервью НСН рассказал, что российские военные используют максимально защищенные каналы связи, работу которых поддерживает только отечественное оборудование.
«Если говорить о высокопроизводительных каналах связи дальнего действия, это, в основном, радиорелейные линии, это спутниковая связь, это тропосферная связь. Она позволяет покрыть практически весь земной шар. Производительность указали в этом сообщении – до 300 мегабит в секунду. Это позволяет передавать большие объемы данных. Конечно, главное среди этих данных не телевизионная картинка – это на публику. Главное – это те данные, которые используют для боевого применения систем вооружения и для систем боевого управления в режиме реального времени. Все линии связи защищены в соответствии с требованиями Минобороны, там есть разные уровни защиты: временной стойкости, гарантированной стойкости. Если мы говорим об оперативно-стратегическом звене – то там используются только каналы с защитой гарантированной стойкости. В тактическом звене, как правило, используется аппаратура защиты временной стойкости. Оборудование исключительное отечественное. При этом надо понимать, что эти каналы не имеют никаких физических средств коммутации с сетями общего доступа (Интернетом)», - заявил он.
Ранее Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош в эфире НСН рассказал, зачем в России восстанавливают воинские соединения, расформированные при Михаиле Горбачеве.
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