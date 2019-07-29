Интернет-омбудсмен усомнился в необходимости деанонимизации электронных кошельков

Совет Федерации одобрил запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, таких как «Яндекс.деньги», «Кошелёк Qiwi», Webmoney, PayPal и VK Pay. По словам авторов поправок в закон о национальной платёжной системе, таким образом власти борются с распространением наркотиков и финансированием терроризма.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН выразил сомнение в необходимости и эффективности такого запрета.