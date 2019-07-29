Интернет-омбудсмен усомнился в необходимости деанонимизации электронных кошельков
Эксперт в эфире НСН выразил уверенность в появлении новых способов анонимных расчетов.
Совет Федерации одобрил запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, таких как «Яндекс.деньги», «Кошелёк Qiwi», Webmoney, PayPal и VK Pay. По словам авторов поправок в закон о национальной платёжной системе, таким образом власти борются с распространением наркотиков и финансированием терроризма.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН выразил сомнение в необходимости и эффективности такого запрета.
«Идентификация в любом случае происходит. Если существующие, хорошо сбалансированные сервисы будут сталкиваться с проблематикой, которая их толкает назад, в привычный банковский уклад, то появятся другие, альтернативные варианты, куда достаточно быстро перетекут пользователи. Тут вопрос удобства, безопасности и анонимности и для простых людей», - заметил он.
Отметим, что Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов заявила, что новый запрет затронет около 10 млн пользователей анонимных электронных кошельков.
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