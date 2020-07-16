Интернет-омбудсмен: за неудаление запрещенной информации сайты легче наказать деньгами

В России предложили ввести штрафы за непредпринятые провайдерами и владельцами сайтов меры по ограничению доступа и удалению информации, распространение которой в России запрещено. Такой законопроект внесен в Госдуму, его текст размещен на сайте нижней палаты. Предполагается, что для граждан размер штрафных санкций составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; юридических лиц - от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. За повторное нарушение предлагается брать еще более высокие штрафы.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал законопроект рычагом чисто экономического воздействия на ресурсы.

«Владельцев сайтов хотят экономически наказывать, так как механики по принуждению к удалению некой информации нет. Многие сайты работают в протоколе HTTPS, то есть на них нельзя заблокировать отдельно взятую страницу, нужно блокировать ресурс целиком. К примеру, кейс с Википедией: есть одна страница, содержащая информацию о наркотиках, которая должна быть удалена. Но отказ от удаления приводит к тому, что необходимо заблокировать весь ресурс. Это вызывает скандальную резонансную ситуацию. Поэтому возникает мера экономического принуждения», - пояснил специалист.