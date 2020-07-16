Интернет-омбудсмен: за неудаление запрещенной информации сайты легче наказать деньгами
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев пояснил НСН, зачем нужны штрафы за неудаленную сайтами и провайдерами информацию.
В России предложили ввести штрафы за непредпринятые провайдерами и владельцами сайтов меры по ограничению доступа и удалению информации, распространение которой в России запрещено. Такой законопроект внесен в Госдуму, его текст размещен на сайте нижней палаты. Предполагается, что для граждан размер штрафных санкций составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; юридических лиц - от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. За повторное нарушение предлагается брать еще более высокие штрафы.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал законопроект рычагом чисто экономического воздействия на ресурсы.
«Владельцев сайтов хотят экономически наказывать, так как механики по принуждению к удалению некой информации нет. Многие сайты работают в протоколе HTTPS, то есть на них нельзя заблокировать отдельно взятую страницу, нужно блокировать ресурс целиком. К примеру, кейс с Википедией: есть одна страница, содержащая информацию о наркотиках, которая должна быть удалена. Но отказ от удаления приводит к тому, что необходимо заблокировать весь ресурс. Это вызывает скандальную резонансную ситуацию. Поэтому возникает мера экономического принуждения», - пояснил специалист.
Мариничев не стал связывать новый законопроект с введением еще большей цензуры в интернете.
«Не думаю, что это прямо взаимосвязано. Можно что угодно притягивать за уши, но сама механика и целеполагание - разные вещи. Как она будет применяться с точки зрения цензурирования - в классическом виде или в рамках разумного применения законодательства - это к механике, самому инструменту хоть и имеет достаточно прямое отношение, но регулируется иными умственными посылами. Можно связывать, можно не связывать - кому как угодно», - отметил интернет-омбудсмен.
Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры взломали аккаунты знаменитостей в Twitter и разместили от их лица предложения заработать на криптовалюте. Взлом аккаунтов коснулся главы SpaceX Илона Маска, генерального директора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и ещё нескольких влиятельных людей.
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