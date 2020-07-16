После Twitter могут последовать взломы других соцсетей

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал НСН, что Twitter безопаснее других социальных сетей, взломы которых могут последовать в скором времени.

Неизвестные хакеры взломали аккаунты знаменитостей в Twitter и разместили от их лица предложения заработать на криптовалюте. Взлом аккаунтов коснулся главы SpaceX Илона Маска, генерального директора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и ещё нескольких влиятельных людей.

Глава социальной сети Джек Дорси заявил, что компания уже диагностирует проблему и будет готова поделиться результатом, когда «будет более полное понимание того, что именно произошло».

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в эфире НСН заявил, что абсолютно защищённых социальных сетей не существует и подобные взломы будут повторяться.

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«Twitter вполне безопасен, особенно, по сравнению с другими социальными сетями. Но важно понимать, что абсолютно защищённых социальных сетей не существует. Ничего страшного во взломе социальной сети нет, а задача разработчиков заключается в том, чтобы быстро среагировать и минимизировать потери. Повторяться подобное будет, но не факт, что опять у Twitter, может уже у другой социальной сети», - считает Ульянов.

Ранее Германия предложила Евросоюзу ввести новые санкции против России из-за кибератаки. Вмешательство Москвы якобы подтверждено «материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».

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