После Twitter могут последовать взломы других соцсетей

Неизвестные хакеры взломали аккаунты знаменитостей в Twitter и разместили от их лица предложения заработать на криптовалюте. Взлом аккаунтов коснулся главы SpaceX Илона Маска, генерального директора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и ещё нескольких влиятельных людей.

Глава социальной сети Джек Дорси заявил, что компания уже диагностирует проблему и будет готова поделиться результатом, когда «будет более полное понимание того, что именно произошло».

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в эфире НСН заявил, что абсолютно защищённых социальных сетей не существует и подобные взломы будут повторяться.