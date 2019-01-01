Охота на ведьм в Facebook. Эксперт объяснил, почему живой аккаунт не отличить от бота

«Есть такой профессиональный термин — хорошо прокачанный аккаунт. В том смысле, что в нём всё достаточно актуально — его персональные данные, не важно фейковые или настоящие, фотографии, регулярное ведение. И я вам скажу, что такой аккаунт лучше любого живого. Потому что обычный человек ведёт свой профиль тогда, когда считает нужным, и никогда не задумывается, всю он заполнил информацию о себе или не всю. А специально обученные люди, которые занимаются созданием ботоферм и ботоармий, конечно всё это понимают. Поэтому из моего опыта, невозможно всерьёз понять, настоящий аккаунт или нет, если это не совсем уж какие-то пятиклассники на алгебре делали. Например, для соцсети “ВКонтакте”, где я зарегистрирован давно, я являюсь фейковым аккаунтом. Потому что я его не веду, у меня там разве что имя и какая-то старая фотография, и меня можно легко принять за бота. А для, например, Facebook я живой человек. Поэтому, как это часто бывает, здесь имеет место некая охота на ведьм. Думаю, были некоторые фейковые аккаунты, потому что в любой социальной сети примерно 15% — это боты. И не важно, это боты политические или коммерческие. Рынок коммерческих ботов куда больше рынка политических, уж поверьте мне», — заметил Терехов.

Ранее компания Facebook получила рекордный по сумме штраф за утечку персональных данных пользователей. Федеральная комиссия по торговле США (FTC) обязала соцсеть выплатить пять миллиардов долларов. Председатель Совета фонда «Развитие цифровой экономики», экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, какой сигнал и кому послала таким образом FTC.

