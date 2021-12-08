Интернет-омбудсмен призвал открыть вечерние школы для повышения компьютерной грамотности

Людям старшего возраста необходимо предоставить возможность посещать учебные заведения по повышению уровня компьютерной грамотности, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

«Когда-то ходили в вечернюю школу после войны, чтобы компенсировать нехватку образования, ушла эта тема. Сейчас условно нужны вечерние школы для старшего поколения, которые будут формировать уровень компьютерной грамотности. На этом нужно концентрироваться, и на это не нужно жалеть финансов, потому что потери кратно больше», - отметил Мариничев.

На сегодняшний день замечен рост числа телефонных мошенничеств, которые зачастую практически невозможно раскрыть, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН ранее.

