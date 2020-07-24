Интернет-омбудсмен раскритиковал налог на роботов

«Смысл роботизации заключается в том, чтобы удалить из цепочки добавленной стоимости человека, тем самым изменить себестоимость, уменьшить ее и повысить прибыль. Отсюда вывод, что налог на прибыль автоматически увеличивается, и в казну поступает больше денег. Но если вводить налог на роботов, то предприятию становится невыгодно ставить робота на конвейер, а оставлять лучше на нем человека. Предприятиям наоборот нужно давать послабление, чтобы они были заинтересованы в техническом прогрессе, в уменьшении примитивного человеческого труда, высвобождая людей для более амбициозных и более наукоемких задач», – прокомментировал он.

Кроме того, Мариничев в эксклюзивном интервью НСН заявил, что предлагаемые штрафы за езду между рядами машин для мотоциклистов, по его мнению, не помогут. Интернет-омбудсмен предложил прививать культуру вождения.

