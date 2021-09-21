Должность IT-омбудсмена появится в России до конца года

Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца 2021 года. С таким заявлением выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

При этом, он подчеркнул, что какие-то конкретные кандидатуры на данную должность пока не обсуждаются.

Во вторник, 21 сентября, о том, что в России впервые появится институт IT-омбудсмена, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week.