Должность IT-омбудсмена появится в России до конца года

Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца 2021 года. С таким заявлением выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

При этом, он подчеркнул, что какие-то конкретные кандидатуры на данную должность пока не обсуждаются.

Во вторник, 21 сентября, о том, что в России впервые появится институт IT-омбудсмена, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week.

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А ранее в сентябре зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что в России необходимо создать подразделения, разбирающиеся в интернет-праве. По мнению парламентария, их следует учредить в МВД России, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры. В частности, Выборный заявил об острой потребности и кибердознавателях, -следователях, -судьях, а также –дружинниках.

Депутат подчеркнул, что сегодня большая часть мошенников совершают преступления в интернете. Поэтому властям необходимо «адекватно реагировать на изменения». Этому и поможет создание в силовых ведомствах новых должностей, отмечает Ura.ru.

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Фото: digital.gov.ru
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