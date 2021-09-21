Должность IT-омбудсмена появится в России до конца года
Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца 2021 года. С таким заявлением выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишет РИА Новости.
При этом, он подчеркнул, что какие-то конкретные кандидатуры на данную должность пока не обсуждаются.
Во вторник, 21 сентября, о том, что в России впервые появится институт IT-омбудсмена, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week.
А ранее в сентябре зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что в России необходимо создать подразделения, разбирающиеся в интернет-праве. По мнению парламентария, их следует учредить в МВД России, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры. В частности, Выборный заявил об острой потребности и кибердознавателях, -следователях, -судьях, а также –дружинниках.
Депутат подчеркнул, что сегодня большая часть мошенников совершают преступления в интернете. Поэтому властям необходимо «адекватно реагировать на изменения». Этому и поможет создание в силовых ведомствах новых должностей, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Минздрав: четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ
- Должность IT-омбудсмена появится в России до конца года
- Собянин присвоил московскому парку «Садовники» имя Юрия Лужкова
- Путин проведет онлайн-встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
- В Красноярске разыскивают двух пропавших школьниц
- Стало известно число верифицированных пользователей сайта «Госуслуги»
- «Слуга народа»: у Зеленского нет конкурентов на выборах
- На нацпроект «Цифровая экономика» в 2022 году направят более 210 млрд рублей
- Полиция Великобритании назвала имя третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»
- Борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми приземлился во Внуково
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru