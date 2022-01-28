Интернет-омбудсмен объяснил, как защитить банковский счёт от мошенников
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что действенным способом защитить свой личный счёт в банке от мошенников является двухфакторная верификация.
По его словам, при использовании двойной системы защиты автоматические списания средств с карты станут невозможны.
«Не ленитесь, придите в отделение банка или позвоните, чтобы у вас на все платежи была двухфакторная верификация, чтобы информирование было посредством СМС-оповещения», - сказал Мариничев в эфире «Радио 1».
Также он посоветовал при онлайн-покупках проверять сайт, и даже будучи уверенным, что он принадлежит театру или компании, оформлять не подписку, а просто приобретать билет.
Ранее в ВТБ заявили, что мошенники начали применять новую схему для похищения денег россиян: злоумышленники используют фишинговые сайты, замаскированные под сервисы по продаже билетов.
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