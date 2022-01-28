Интернет-омбудсмен объяснил, как защитить банковский счёт от мошенников

По его словам, при использовании двойной системы защиты автоматические списания средств с карты станут невозможны.

«Не ленитесь, придите в отделение банка или позвоните, чтобы у вас на все платежи была двухфакторная верификация, чтобы информирование было посредством СМС-оповещения», - сказал Мариничев в эфире «Радио 1».

Также он посоветовал при онлайн-покупках проверять сайт, и даже будучи уверенным, что он принадлежит театру или компании, оформлять не подписку, а просто приобретать билет.

Ранее в ВТБ заявили, что мошенники начали применять новую схему для похищения денег россиян: злоумышленники используют фишинговые сайты, замаскированные под сервисы по продаже билетов.

