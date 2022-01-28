В ВТБ предупредили о новой мошеннической схеме с обнулением банковского счета

Мошенники начали применять новую схему для похищения денег россиян: злоумышленники используют фишинговые сайты, замаскированные под сервисы по продаже билетов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя ВТБ.

Россиянам назвали самые частые уловки E-mail-мошенников

В банке предупредили, что злоумышленники рассылают фейковые объявления через соцсети, мессенджеры, сайты знакомств и электронную почту, пишет РИА ФАН. Жертва, вводя данные карты, вместо билета на концерт покупает подписку на сайт мошенников и теряет свои сбережения.

«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. руб. с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — уточнил представитель ВТБ.

Банк рекомендует пользоваться только проверенными сайтами, не переходить по коротким ссылкам вроде bit.ly или goo.gl и проверять адреса с помощью антивирусных программ, а также устанавливать лимиты трат по банковским картам или использовать для покупок онлайн отдельные карты с небольшими суммами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Банковские КартыБанкиМошенники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры