В ВТБ предупредили о новой мошеннической схеме с обнулением банковского счета
Мошенники начали применять новую схему для похищения денег россиян: злоумышленники используют фишинговые сайты, замаскированные под сервисы по продаже билетов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя ВТБ.
В банке предупредили, что злоумышленники рассылают фейковые объявления через соцсети, мессенджеры, сайты знакомств и электронную почту, пишет РИА ФАН. Жертва, вводя данные карты, вместо билета на концерт покупает подписку на сайт мошенников и теряет свои сбережения.
«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. руб. с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — уточнил представитель ВТБ.
Банк рекомендует пользоваться только проверенными сайтами, не переходить по коротким ссылкам вроде bit.ly или goo.gl и проверять адреса с помощью антивирусных программ, а также устанавливать лимиты трат по банковским картам или использовать для покупок онлайн отдельные карты с небольшими суммами.
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