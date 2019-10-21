Клименко: Эксперты будут жестко отстаивать иностранное участие в значимых интернет-ресурсах
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики в эфире НСН заявил, что депутатам не хватает «зла» в работе с интернетом.
Правительство РФ рекомендовало увеличить ограничение для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах с 20% до 50% минус одна акция. Это стало одной из причин, в связи с которыми индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов утром в понедельник, 21 октября, прибавили 0,3-0,7% за счет раллирующих акций «Яндекса», которые поднялись на 7,2% до 2073,8 рублей. Доллар вырос на 0,08 рубля до 63,84 рублей, пишет «Интерфакс».
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН отметил, что эксперты считают инициативу по изменению ограничений для иностранного участия в значимых интернет-ресурсах бессмысленной.
«Практика показывает, что наиболее трезво рассуждать можно будет, когда законопроект пройдет второе чтение в Госдуме. Сейчас необходимо не расслабляться, все-таки, когда мы жестко отстаиваем свою позицию, то Госдума смотрит на то, что мы делаем. Главное аккуратненько объяснять им, почему это неразумно и не нужно этого делать», - сказал Клименко.
С инициативой о внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» об ограничении 20%-ной доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах выступил депутат Госдумы Антон Горелкин.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики посоветовал парламентариям чаще спрашивать мнения экспертов интернет-отрасли.
«Есть хорошая поговорка "Все, что можно объяснить идиотизмом, нужно объяснить идиотизмом". Я спрашивал у депутатов о мотивах и, я не увидел продуманности. Я видел иногда искреннее заблуждение, например, когда ставили вопрос о регуляторики по отношению "ВКонтакте" (когда все хотели его закрыть). Депутаты не очень хорошо понимают, как вообще устроен интернет, то ли из-за того, что во власть попадают люди, которые не вовлечены в интернет-индустрию, то ли в силу возраста, хотя ведь есть молодые. При этом, я никогда не видел там откровенного «зла». И это, к сожалению.
"Потому что с откровенным «злом» можно бороться, а с некомпетентностью нельзя"
За каким-то умыслом есть ум, стратегия, а здесь я этого не вижу. В условиях четвертой промышленной революции депутаты бьют по своим. Мне, кажется, что нужно написать табличку, что, прежде чем проявлять инициативы по интернет-сфере, следует проконсультироваться с рядом специалистов, чтобы не было подобных падений как у "Яндекса" и манипулирования рынком», - рассказал Герман Клименко.
11 октября котировки "Яндекса" рухнули на 15,7% на бирже NASDAQ и компания за день потеряла порядка 1,5 млрд долларов капитализации. Считается, что такова была реакция на предложение об ограничении иностранного участия в «значимых информационных ресурсах».
«Любой законопроект собирает разные мнения. Идеально, например, если закон принимается по металлургии, то опрашиваются металлурги, если по спорту, то спортсмены. Под каждый законопроект есть большие листы согласования, где участвуют все министерства и ведомства, которые, так или иначе, контактируют в этой сфере. И от всех идут какие-то комментарии. То, что правительство ответило, что ему достаточно 50 плюс один процент это хорошо. Но, учитывая сложность индустрии, следует собрать мнения самой индустрии. Сейчас это, например, Ассоциация цифрового развития. Пока мы видим обычную бюрократическую историю. Отмечу, что комментарий правительства, это не обязательное для Госдумы решение. Дума может принять и вариант депутата, а может вообще отклонить законопроект», - уточнил Клименко.
Собеседник НСН убежден, что даже, если законопроект примут, то он не будет работать.
«Если смотреть на ситуацию с точки зрения наблюдения за рынком, то сейчас идут игры политиков – давление на "Яндекс", на ряд индустрий. Посмотрим, на сколько депутаты будут готовы ухудшить положение, потому что все законы, которые принимались – закон"забвения", о блогерах – они были пиарные, и ни один из них не заработал. Я искренне думаю, что такая же учесть постигнет и этот закон по контролю особых компаний», - пояснил экс-советник президента РФ по развитию интернета.
Напомним, что в России уже введено ограничение на владение иностранцами и иностранными компаниями 20% акций официально зарегистрированных средств массовой информации.
Ранее «Яндексу» предложили обойти законопроект с помощью «размытия» структуры акций. На данный момент компания имеет акции классов А и В. На первые приходится 88,3% экономического интереса и 43,1% голосующего. Сейчас у иностранцев в «Яндексе» 42% голосов. Акции класса В по уставу организации запрещено продавать третьим лицам, включая наследников. Компании предлагается создать акции класса С, чтобы при продаже акций класса В они автоматически конвертировались в одну класса А и одну класса С с девятью процентами голосов. Такой ход может помочь «Яндексу» обойти закон, однако оценить сейчас, насколько это будет целесообразно сложно, заметил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
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