Клименко: Эксперты будут жестко отстаивать иностранное участие в значимых интернет-ресурсах

Правительство РФ рекомендовало увеличить ограничение для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах с 20% до 50% минус одна акция. Это стало одной из причин, в связи с которыми индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов утром в понедельник, 21 октября, прибавили 0,3-0,7% за счет раллирующих акций «Яндекса», которые поднялись на 7,2% до 2073,8 рублей. Доллар вырос на 0,08 рубля до 63,84 рублей, пишет «Интерфакс».

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН отметил, что эксперты считают инициативу по изменению ограничений для иностранного участия в значимых интернет-ресурсах бессмысленной.

«Практика показывает, что наиболее трезво рассуждать можно будет, когда законопроект пройдет второе чтение в Госдуме. Сейчас необходимо не расслабляться, все-таки, когда мы жестко отстаиваем свою позицию, то Госдума смотрит на то, что мы делаем. Главное аккуратненько объяснять им, почему это неразумно и не нужно этого делать», - сказал Клименко.

С инициативой о внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» об ограничении 20%-ной доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах выступил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики посоветовал парламентариям чаще спрашивать мнения экспертов интернет-отрасли.

«Есть хорошая поговорка "Все, что можно объяснить идиотизмом, нужно объяснить идиотизмом". Я спрашивал у депутатов о мотивах и, я не увидел продуманности. Я видел иногда искреннее заблуждение, например, когда ставили вопрос о регуляторики по отношению "ВКонтакте" (когда все хотели его закрыть). Депутаты не очень хорошо понимают, как вообще устроен интернет, то ли из-за того, что во власть попадают люди, которые не вовлечены в интернет-индустрию, то ли в силу возраста, хотя ведь есть молодые. При этом, я никогда не видел там откровенного «зла». И это, к сожалению.