Россияне хотят понимать происходящее в мире, поэтому стремятся читать книги о политике. Но стоит подумать, прежде чем получать образование политолога, так как это «штучная» профессия, рассказал политолог-американист Константин Блохин в беседе с НСН.

За последнюю неделю читательская аудитория РФ заметно нарастила интерес к книгам по политологии. По данным компании «Литрес», с 26 февраля по 4 марта выручка от продаж таких произведений во всех моделях монетизации выросла на 218% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Блохин объяснил рост нестабильностью в мире.