Увлеченность россиян книгами о политике связали с мировым кризисом
В международных отношениях наступает нестабильность, поэтому люди хотят в ней разобраться, заявил НСН Константин Блохин.
Россияне хотят понимать происходящее в мире, поэтому стремятся читать книги о политике. Но стоит подумать, прежде чем получать образование политолога, так как это «штучная» профессия, рассказал политолог-американист Константин Блохин в беседе с НСН.
За последнюю неделю читательская аудитория РФ заметно нарастила интерес к книгам по политологии. По данным компании «Литрес», с 26 февраля по 4 марта выручка от продаж таких произведений во всех моделях монетизации выросла на 218% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Блохин объяснил рост нестабильностью в мире.
«Это связано не только с действиями США, но с тем, что интерес у населения к политике вырос, потому что мы живем во времена турбулентности: меняется мировой порядок, рушится однополярный мир, усиливается многополярная система, возникают кризисы по всему миру. В таких условиях люди хотят все лучше узнать и понять. Одно дело, когда ты читаешь фантастику, выдумку, но ирония в том, что современные реалии намного интереснее и запутанней, чем любой триллер. Но простым людям легко запутаться в многообразии книг. Лучше всего начинать погружение с каких-то учебников по геополитике, где все системно изложено. После базовых работ можно переходить условно говоря, к Киссинджеру, Хантингтону и остальным исследователям», — указал он.
Он добавил, что образование политолога может открыть различные карьерные пути в жизни.
«Политология — это эксклюзивная профессия. Специалистов, конечно, не так мало, что их можно пересчитать по пальцам одной руки, но они меньше задействованы в экономике, чем юристы или экономисты. С другой стороны, политолог ценится больше, поскольку он может заниматься более широкой деятельностью: преподавательская, научно-исследовательская или даже журналистская работа. Но чтобы заниматься практикой, различными политическими кампаниями, консалтингом и многим другим, то тут надо быть лучшим. Это штучная специальность. Поэтому тут есть как плюсы, так и минусы», — отметил он.
