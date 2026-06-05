«В советский период в технических вузах тоже изучали гуманитарные дисциплины. Я не вижу в этом больших проблем. Наш знаменитый физик Ландау всегда считал, что студенты должны читать, знакомиться с искусством, так как знание имеет пределы, а воображение нет. Что касается истории, я уверен, что это вещь полезная. Большинство школьников сейчас историю не сдают. Опросы показывают глубокую историческую неграмотность, вплоть до того, что школьники не знают союзников и противников нашей страны в Первой и Второй мировых войнах. Большинство не знает детали ключевого события 20 века – революцию 1917 года. Все зависит от формы преподавания исторических курсов. Нам важно, чтобы это было не просто знание событий, но и воспитание отношения к своей стране. Вопрос, сумеют ли современные преподаватели воспитать такое отношение к истории», - отметил он.

По его словам, то же самое касается философии и основ российской государственности.

«Изучение философии я тоже поддерживаю, она должна учить широте взглядом на мир. Но философию долгое время из вузовских курсов вытравляли. Если говорим про основы российской государственности, все зависит от того, какое будет содержание курса. Например, если речь идет об основах российской Конституции, конечно, гражданин должен это знать. Но когда мы обсуждали этот курс на заседании профильного комитета Госдумы, я обратил внимание на то, что не нашлось места правам человека. Поэтому ключевым вопросом будет содержание и преподавание», - заключил собеседник НСН.

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