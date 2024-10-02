Интерес к азиатской культуре растет среди россиян старше 40 лет

Среди всех предложенных культур 72% респондентов выбрали азиатскую как наиболее интересную для них. При этом 38% опрошенных назвали причиной интереса уникальность и экзотичность.

Больше всего опрошенных (47%) среди тех, кого привлекает азиатская культура, – это люди в возрасте от 40 лет. Говоря о самом популярном направлении азиатской культуры, 30% опрошенных россиян выбрали кино, а 17% - предпочли кухню.

Ранее блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила НСН, что тренд на азиатскую кухню в столице в скором времени может усилиться.

