Интерес к азиатской культуре растет среди россиян старше 40 лет

Взрослые люди сегодня чаще увлекаются азиатской культурой, чем зумеры. Так, самыми привлкательными направлениями стали кухня и кино, говорят результаты исследования онлайн-кинотеатра KION, которое проводилось к выходу сериала «Амура».

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Среди всех предложенных культур 72% респондентов выбрали азиатскую как наиболее интересную для них. При этом 38% опрошенных назвали причиной интереса уникальность и экзотичность.

Больше всего опрошенных (47%) среди тех, кого привлекает азиатская культура, – это люди в возрасте от 40 лет. Говоря о самом популярном направлении азиатской культуры, 30% опрошенных россиян выбрали кино, а 17% - предпочли кухню.

Ранее блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила НСН, что тренд на азиатскую кухню в столице в скором времени может усилиться.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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