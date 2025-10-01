Интерактивные программы и квесты ко Дню учителя ждут гостей Музея Победы

Гости мероприятия смогут принять участие в квесте «Вперед к Победе!». Для участия в интерактивной программе необходимо получить «Красноармейскую книжку» в любой из точек проекта, а затем собирать штампы за выполненные задания, которые можно будет обменять на призы и подарки, а также попробовать солдатскую кашу. На маршруте будут встречаться реконструкторы в исторических костюмах 1940-х годов. Участники погрузятся в атмосферу середины ХХ века и на практике познакомятся с востребованными профессиями того времени, медициной, подготовкой бойцов и не только.

Всего около Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.



