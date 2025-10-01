Интерактивные программы и квесты ко Дню учителя ждут гостей Музея Победы
В Музее Победы 4 и 5 октября состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню учителя.
Гости мероприятия смогут принять участие в квесте «Вперед к Победе!». Для участия в интерактивной программе необходимо получить «Красноармейскую книжку» в любой из точек проекта, а затем собирать штампы за выполненные задания, которые можно будет обменять на призы и подарки, а также попробовать солдатскую кашу. На маршруте будут встречаться реконструкторы в исторических костюмах 1940-х годов. Участники погрузятся в атмосферу середины ХХ века и на практике познакомятся с востребованными профессиями того времени, медициной, подготовкой бойцов и не только.
Всего около Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.
Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».
