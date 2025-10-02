У россиян хотят забирать пустующие квартиры в пользу государства

Под это определение попадут помещения с долгами по жилищно-коммунальным услугам и налогам, а также жилье, где больше года не пользовались водой и электричеством. По словам парламентария, для признания жилья пустующим достаточно двух признаков.

Если собственник официально не отказался от квартиры, решение будет принимать комиссия. Если будет принято положительное решение, жилье перейдет муниципалитету, а квартиру смогут начать использовать для соцнайма, очередников или переселения из аварийного фонда.

Депутат отметил, что право собственности не прекращается автоматически — владелец может заявить о себе, закрыть долги и продолжить в ней жить.

Ранее Верховный суд заявил, что родители должны оплачивать услуги ЖКХ за детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

