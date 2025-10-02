Произошла первая в РФ авария с Lada из-за заклинившего руля

Во Владимирской области в результате аварии девушка получила тяжелейшие травмы позвоночника. Lada Vesta «улетела» в кювет из-за заблокировавшегося на ходу руля — это первый зафиксированный случай такого ДТП после признанной массовой проблемы у машин «АвтоВАЗа». Водитель двигалась по трассе, а когда авто начало входить в небольшой поворот, то руль вдруг заклинило, после чего машина отправилась в кювет и трижды перевернулась.

Кроме того, во время аварии у транспортного средства не сработали подушки безопасности и «ЭРА-ГЛОНАСС» (система должна сама вызывать экстренные службы после ДТП). Женщина получила серьезные травмы позвоночника, ее готовят к операции. Пострадавшая намерена подготовить огромный иск к автопроизводителю.

Ранее «АвтоВАЗ» проблему с заклинившим рулем признал, и отзывали все Vesta, произведенные с октября 2021 по август 2023 года.

В компании заявили, что причиной отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

