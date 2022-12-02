Песков подтвердил встречу Путина с правозащитниками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку традиционной встречи Владимира Путина с правозащитниками, сообщает РИА Новости.
По словам члена президентского Совета по правам человека Александра Брода, она состоится 7 декабря в онлайн-режиме.
«Действительно, такое мероприятие состоится, и сейчас оно готовится», - сказа представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в настоящее время дате оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию ещё не определена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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