Песков подтвердил встречу Путина с правозащитниками

По словам члена президентского Совета по правам человека Александра Брода, она состоится 7 декабря в онлайн-режиме.

«Действительно, такое мероприятие состоится, и сейчас оно готовится», - сказа представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в настоящее время дате оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию ещё не определена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

