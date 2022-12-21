Институт Пушкина назвал «наследие» словом года
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал «наследие» словом 2022 года. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Наследие — слово, отмеченное во многих словарях пометами (книжн.) и (высок.). В этимологическом словаре Крылова находим следующее: "Заимствование из старославянского, где было образовано от глагола наслъдити – "наследовать". От того же корня след, следить. Буквально наследовать – "идти следом"», — отмечается в сообщении.
В Институте Пушкина указали, что в нынешнее неспокойное время важна «идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться».
Исследование «Слово года» выполняется на материале русскоязычной коммуникации. Эксперты исключили их материалов слова, связанные с политической и военной тематикой, «чтобы найти слово позитивного звучания и общественной поддержки». Институт Пушкина использовал статистическую информацию ряда источников, в том числе Wordstat.yandex, системы аналитики «Медиалогия» и базы данных «Интегрум».
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