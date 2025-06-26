ЦРУ заявило о серьезном повреждении ядерной программы Ирана

Ядерная программа Ирана после ударов США серьезно пострадала, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Блинкен считает, что Иран способен быстро восстановить ущерб от ударов США

По его словам, на ее восстановление потребуются годы. Глава ведомства сослался на новые разведданные надежного источника, сообщает Reuters.

Он указал, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и их придется восстанавливать в течение многих лет.

В Израиле считают, что Тегеран сохранил небольшие секретные объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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