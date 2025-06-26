ЦРУ заявило о серьезном повреждении ядерной программы Ирана

По его словам, на ее восстановление потребуются годы. Глава ведомства сослался на новые разведданные надежного источника, сообщает Reuters.

Он указал, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и их придется восстанавливать в течение многих лет.

В Израиле считают, что Тегеран сохранил небольшие секретные объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

