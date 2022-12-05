Оксфордский словарь назвал словом 2022 года выражение «режим гоблина»
Оксфордский словарь назвал сленговое выражение goblin mode («режим гоблина») словом года. Об этом сообщает пресс-служба издательства Оксфордского университета.
Отмечается, что выражение означает «чрезвычайно эгоистичную модель поведения, отвергающую общественные нормы и ожидания, для которой характерны лень, неопрятность и жадность». Фраза goblin mode, появившаяся в Twitter в 2009 году, получила широкое распространение в феврале 2022 года после отмены ковидных ограничений.
«Возможно, популярность выражения отражает настроение, присущее людям, которые отвергают идею возвращения "к нормальной жизни" или выступают против все более недостижимых эстетических стандартов и образа жизни, демонстрируемого в социальных сетях», — указано в сообщении.
Ранее словарь Уэбстера назвал словом 2022 года «газлайтинг», напоминает РИА ФАН. Термин обозначает введение человека в заблуждение, в результате чего он начинает сомневаться в правильности своих мыслей или восприятии реальности.
Кроме того, слово года выбрал британский словарь английского языка Collins English Dictionary, пишет RT. По версии словаря, им стал термин permacrisis, который обозначает продолжительный период «нестабильности и небезопасности».
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