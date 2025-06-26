СМИ: Европейские чиновники раздражены подхалимством Рютте к Трампу
26 июня 202503:32
Ряд чиновников в Европе раздражены подхалимским поведением генсека Североатлантического альянса Марка Рютте по отношению к американскому лидеру Дональду Трампу на саммите НАТО, сообщает Politico.
Издание пишет, что подхалимство было весьма чрезмерным. Некоторые чиновники выразили недовольство «в связи с раболепским поведением» по отношению к главе США.
Рютте назвал президента Трампа «папочкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru