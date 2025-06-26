СМИ: Европейские чиновники раздражены подхалимством Рютте к Трампу

Ряд чиновников в Европе раздражены подхалимским поведением генсека Североатлантического альянса Марка Рютте по отношению к американскому лидеру Дональду Трампу на саммите НАТО, сообщает Politico.

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Издание пишет, что подхалимство было весьма чрезмерным. Некоторые чиновники выразили недовольство «в связи с раболепским поведением» по отношению к главе США.

Рютте назвал президента Трампа «папочкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАЕвропаНАТОМарк Рютте

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