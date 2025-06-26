СМИ: Атаковавшие Подмосковье беспилотники были начинены поражающими элементами

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, которые в ночь на 26 июня атаковали Московскую область, были начинены поражающими элементами, сообщает Telegram-канал Mash.

Ночью над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников

Речь идет о металлических кубиках около сантиметра. Жители ЖК «Середневский лес» в Новой Москве рассказали, что их машины повреждены — в нескольких разбиты стекла. Жилой комплекс находится в 3 км от аэропорта «Внуково».

До этого в воздушной гавани был введен план «Ковёр». На вылет было задержано четыре рейса, на прилёт — 17, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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