СМИ: Атаковавшие Подмосковье беспилотники были начинены поражающими элементами

Речь идет о металлических кубиках около сантиметра. Жители ЖК «Середневский лес» в Новой Москве рассказали, что их машины повреждены — в нескольких разбиты стекла. Жилой комплекс находится в 3 км от аэропорта «Внуково».

До этого в воздушной гавани был введен план «Ковёр». На вылет было задержано четыре рейса, на прилёт — 17, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

