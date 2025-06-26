СМИ: В Коммунарке в Новой Москве раздались взрывы
26 июня 202502:01
Взрывы раздались в Коммунарке в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, характерные звуки прозвучали на Лазурной улице. Также сообщается о взрывах в Красногорске.
До этого в аэропорту «Внуково» был введен план «Ковёр». На вылет было задержано четыре рейса, на прилёт — 17.
Ранее «Ковёр» ввели также в пяти аэропортах в Приволжском федеральном округе.
Над территорией России уничтожены восемь украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru