СМИ: В Коммунарке в Новой Москве раздались взрывы

По словам очевидцев, характерные звуки прозвучали на Лазурной улице. Также сообщается о взрывах в Красногорске.

До этого в аэропорту «Внуково» был введен план «Ковёр». На вылет было задержано четыре рейса, на прилёт — 17.

Ранее «Ковёр» ввели также в пяти аэропортах в Приволжском федеральном округе.

Над территорией России уничтожены восемь украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

