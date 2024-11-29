Институт Пушкина и признал «Искусственный интеллект» словом года в науке

«Искусственный интеллект» признали словом года в науке. Как пишет РИА Новости, к такому решению пришли Институт Пушкина и портал Десятилетия науки и технологий «Наука.рф».

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Эксперты Института объяснили свой выбор «междисциплинарностью и острой актуальностью» искусственного интеллекта.

«ИИ позволяет нам решать сложные задачи, автоматизировать процессы в производстве и улучшать качество повседневной жизни», - заявил и.о. ректора Института Пушкина Никита Гусев.

Он добавил, что в 2024 году акция «Слово года в науке» прошла впервые, однако было решено сделать её ежегодной.

Ранее в Государственном институте русского языка имени Александра Пушкина определили, что словом 2024 года является слово «Пушкин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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