Портал «Грамота.ру» назвал «вайб» словом 2024 года
Большинство экспертов-филологов назвали «вайб» словом 2024 года. Об этом сообщает портал «Грамота.ру».
Отмечается, что в шорт лист вошли 11 слов, которые оценивали более 400 профильных специалистов из разных городов России.
В итоге «вайб» с результатом 256 баллов возглавил список. В ТОП-3 также вошли слова «скуф» и «прилёт», за которые набрали 229 и 124 голоса, соответственно.
Как пишет «Грамота.ру», словом «вайб» называют эмоциональное состояние, которое возникает при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо.
Ранее в Государственном институте русского языка имени Александра Пушкина определили, что словом 2024 года является слово «Пушкин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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