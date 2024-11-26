Портал «Грамота.ру» назвал «вайб» словом 2024 года

Отмечается, что в шорт лист вошли 11 слов, которые оценивали более 400 профильных специалистов из разных городов России.

В итоге «вайб» с результатом 256 баллов возглавил список. В ТОП-3 также вошли слова «скуф» и «прилёт», за которые набрали 229 и 124 голоса, соответственно.

Как пишет «Грамота.ру», словом «вайб» называют эмоциональное состояние, которое возникает при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо.

Ранее в Государственном институте русского языка имени Александра Пушкина определили, что словом 2024 года является слово «Пушкин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

