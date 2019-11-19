Институт из Подмосковья вошел в ТОП-50 лучших вузов мира в области физики
Московский физико-технический институт попал в топ-50 лучших университетов мира в области физики. Рейтинги по направлениям «Науки о жизни» и «Физические науки» был составлен британским журналом Times Higher Education (THE), сообщает «Подмосковье Сегодня».
Уточняется, что российский вуз занимает 45 место и сохраняет третий год подряд место в топ-50 лучших вузов мира. В рейтинге же Life Sciences Физтех занял позицию 251-300 и стал вторым в стране после МГУ.
Ранее Министерство просвещения зафиксировало падение спроса среди молодежи на высшее образование. По данным ведомства, в последние годы половина школьников уходит в колледжи и техникумы после 9-го класса, оставшаяся половина доучивается в старшей школе, сдает ЕГЭ и поступает в вузы. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что поступлением в колледж молодежь пытается обмануть систему и избежать ЕГЭ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В России разрешили демонстрацию свастики
- Кремль назвал абсурдными претензии Украины по газовому вопросу
- НАТО собирается признать космос своей новой оперативной сферой
- Законопроект о принудительном лицензировании лекарств внесен в Госдуму
- Игорь Верник опроверг сообщения о госпитализации